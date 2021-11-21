Порядок выплаты пенсий россиянам изменится с 1 января

С 1 января следующего года в России будут действовать новые правила, касающиеся выплаты пенсий, а также контроля за этим процессом. Обновленные положения утвердил Минтруд, сообщила «Парламентская газета».

С первого дня 2022 года люди, которые живут на территориях с введенным режимом ЧС, смогут получить пенсии раньше положенного срока. Для этого нужно подать заявление в ПФР.

Можно будет корректировать заявления о доставке. К примеру, пенсионер, пожелавший получать средства через почту, сможет указывать данные о перечислении не полученной им в текущем месяце суммы на свой счет в банке.

Помимо этого, удержание из выплат по судебным листам будет запрещено в том случае, если пожилого россиянина признают банкротом.

Наследники усопшего смогут получить пенсию за него. Для этого тоже придется направить заявление в Пенсионный фонд РФ. Кроме того, если россиянин получал выплаты из негосударственного фонда, переставшего функционировать, он все равно получит накопительную часть.

Президент РФ Владимир Путин одобрил новый закон. Согласно документу, деньги, конфискованные у коррупционеров, будут зачисляться в ПФР.