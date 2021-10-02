Сенатор Бибикова рассказала о повышении пенсий в России

Правительство России хочет увеличить пенсии в ближайшие три года. С начала 2022 года страховые пенсии поднимут на 5,9%. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на члена комитета по социальной политике Совфеда Елену Бибикову.

В 2023 году пенсии планируют поднять на на 5,6%, а в 2024 году — на 5,5%. Также запланировано увеличение социальных пенсий начиная с 1 апреля будущего года. В 2022 году они увеличатся на 7,7%, в 2023 году — на 7,6%, а в 2024 году — на 9,9%.

Бибикова отметила, что это предусмотрено в Конституции России.

«Средства распределяются на предстоящий год и на следующие два. Поэтому предстоящая индексация уже была заложена на 2022 год при утверждении бюджета», — рассказала она.

Помимо индексации пенсии, с 1 февраля предусмотрено увеличение денежных выплат по инвалидности, участникам и ветеранам войны.

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, сколько необходимо вкладывать в будущую пенсию. Возлагать больших надежд на государство при планировании пенсионных доходов она не советует.