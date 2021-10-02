Эксперт Финогенова объяснила схему для обеспечения достойного уровня пенсии

Собственный «пенсионный проект» поможет встретить старость с с приемлемым уровнем достатка. Возлагать больших надежды на государство при планировании пенсионных доходов эксперты и банкиры не советуют.

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала агентству «Прайм», сколько необходимо вкладывать в будущую пенсию.

Пенсия в России сейчас состоит из государственных и негосударственных выплат. Первые гарантированы ПФР в рамках обязательного пенсионного страхования. Вторые финансируются россиянами самостоятельно за счет сбережений или за счет взносов человека и его работодателя.

Финогенова отметила, что жителям РФ со средним уровнем достатка рекомендуется сберегать минимум 20% от заработка. Из этой суммы около 10-15% нужно пускать на целевые пенсионные накопления, а еще 5-10% — переводить в резервный инвестиционный фонд. Средства из него можно вложить в различные инвестиционные инструменты: здесь все зависит от отношения к риску и семейного положения будущего пенсионера.