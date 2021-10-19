Семьям с детьми в России дополнительно выделили 28,3 миллиарда рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил семьям с детьми дополнительные 28,3 миллиарда рублей. Распоряжение об этом он подписал 19 октября, написало РИА «Новости».

Также планируются новые выплаты и тем семьям, в которых воспитываются три ребенка или больше. Для поддержки таких семей правительство России выделит из государственного бюджета еще 5,9 миллиарда рублей.

Ранее, 14 октября, на официальном сайте правительства России сообщалось о том, что многодетным семьям направят в общей сумме шесть миллиардов рублей.

Сейчас правительство продолжает работу по созданию целостной системы поддержки семей с детьми. Именно в рамках этого проекта кабинет министров выделит больше 28 миллиардов рублей на выплаты детям от трех до семи лет, которых в России около двух с половиной миллионов.

С начала 2021 года на такие же цели уже было направлено 270 миллиардов рублей. При этом размер выплат будет зависеть от дохода семьи и регионального детского прожиточного минимума. Многодетным семьям положено и того больше — для них предусмотрели 59 миллиардов. Эту сумму разделят примерно на 48 тысяч детей.