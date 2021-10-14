Шесть миллиардов рублей дополнительно выделят в России на выплаты многодетным семьям

Правительство России дополнительно выделит шесть миллиардов рублей на поддержку детей до трех лет из многодетных семей. Еще 28 миллиардов рублей выделят на выплату семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, сообщил официальный сайт ведомства.

Михаил Мишустин сообщил о том, что правительство продолжает работу по созданию целостной системы поддержки семей с детьми.

В рамках этой работы кабмин выделит более 28 миллиардов рублей на выплаты детям от трех до семи лет. Таких в стране насчитывается более двух с половиной миллионов. На эти цели с начала года уже отправляли 270 миллиардов рублей. Размер ежемесячной выплаты на ребенка будет зависеть от дохода семьи: сумма может варьироваться в 50, 75 или 100% от регионального детского прожиточного минимума.

Уделил внимание Михаил Мишустин и многодетным семьям. Тем, у кого рождаются третий и последующие дети, выплатят дополнительные суммы. На эти цели правительство выделит шесть миллиардов рублей. Всего же с начала года на такие выплаты федеральным бюджетом предусмотрено 59 миллиардов. Дополнительные выплаты получат около 48 тысяч детей.

Счетная палата предложила выделять по 20 тысяч рублей россиянам для подготовки детей к школе. Выделять деньги предложили из маткапитала.