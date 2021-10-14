Шесть миллиардов рублей дополнительно выделят в России на выплаты многодетным семьям
Правительство дополнительно выделит шесть миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям
Правительство России дополнительно выделит шесть миллиардов рублей на поддержку детей до трех лет из многодетных семей. Еще 28 миллиардов рублей выделят на выплату семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, сообщил официальный сайт ведомства.
Михаил Мишустин сообщил о том, что правительство продолжает работу по созданию целостной системы поддержки семей с детьми.
В рамках этой работы кабмин выделит более 28 миллиардов рублей на выплаты детям от трех до семи лет. Таких в стране насчитывается более двух с половиной миллионов. На эти цели с начала года уже отправляли 270 миллиардов рублей. Размер ежемесячной выплаты на ребенка будет зависеть от дохода семьи: сумма может варьироваться в 50, 75 или 100% от регионального детского прожиточного минимума.
Уделил внимание Михаил Мишустин и многодетным семьям. Тем, у кого рождаются третий и последующие дети, выплатят дополнительные суммы. На эти цели правительство выделит шесть миллиардов рублей. Всего же с начала года на такие выплаты федеральным бюджетом предусмотрено 59 миллиардов. Дополнительные выплаты получат около 48 тысяч детей.
Счетная палата предложила выделять по 20 тысяч рублей россиянам для подготовки детей к школе. Выделять деньги предложили из маткапитала.