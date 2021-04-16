facebook_pixel
    16 апреля 2021, 16:03

    Штаб по анализу роста цен на жилье создадут в России

    Наза Салех Захи

    Вице-премьер Марат Хуснуллин дал поручение создать создать штаб по анализу роста цен на жилье. Сообщение об этом появилось на официальном сайте правительства России.

    Штаб по анализу роста цен на жилье создадут в России

    «Вице-премьер поручил создать штаб по анализу роста цен, в который войдут представители Минстроя, ФАС и „Главгосэкспертизы“», — говорится в сообщении.

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в начале апреля уже обещала разобраться с ростом цен на жилую недвижимость. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

    Цены на жилье подскочили в России после того, как в стране начала действовать программа льготной ипотеки по 6,5% годовых. Правительство пошло на эти меры еще весной прошлого года, чтобы поддержать население в условиях пандемии коронавируса. Льготная программа должна была действовать до 1 ноября 2020 года. Однако потом ее решено было продлить до 1 июля 2021 года.

    Президент группы компаний «Интеко» Александр Николаев считает, что есть другие причины, которые привели к подорожанию жилья. По его словам, на ситуацию на рынке влияют рост себестоимости комплектующих, возможный сговор поставщиков, реформа строительной отрасли.