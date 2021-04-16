Штаб по анализу роста цен на жилье создадут в России

Вице-премьер Марат Хуснуллин дал поручение создать создать штаб по анализу роста цен на жилье. Сообщение об этом появилось на официальном сайте правительства России.

«Вице-премьер поручил создать штаб по анализу роста цен, в который войдут представители Минстроя, ФАС и „Главгосэкспертизы“», — говорится в сообщении.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в начале апреля уже обещала разобраться с ростом цен на жилую недвижимость. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

Цены на жилье подскочили в России после того, как в стране начала действовать программа льготной ипотеки по 6,5% годовых. Правительство пошло на эти меры еще весной прошлого года, чтобы поддержать население в условиях пандемии коронавируса. Льготная программа должна была действовать до 1 ноября 2020 года. Однако потом ее решено было продлить до 1 июля 2021 года.

Президент группы компаний «Интеко» Александр Николаев считает, что есть другие причины, которые привели к подорожанию жилья. По его словам, на ситуацию на рынке влияют рост себестоимости комплектующих, возможный сговор поставщиков, реформа строительной отрасли.