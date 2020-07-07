Счетная палата выявила «чистое воровство» из бюджета более чем на 2 млрд рублей

Кудрин рассказал, что «чистое воровство» обошлось государству в два-три миллиарда рублей.

«По 2020 году хотел сказать, но пока часть этих цифр засекречена, закрыта. Поэтому пока не могу дать вам сейчас обобщенную цифру. <…> Примерно два-три миллиарда — это чистое воровство. Остальное — это нарушение процедур закупок, нарушение бухгалтерского учета, нарушения, связанные с целевым назначением, нецелевое использование», — рассказал председатель Счетной палаты, объясняя соотношение объема выявленных нарушений и похищенных средств.

За 2019 год ведомство обнаружило нарушений на 884,6 миллиарда рублей, на 112 миллиардов рублей больше, чем в прошлом году. При этом Счетной палате удалось вернуть в бюджет 4,5 миллиарда рублей — это на 40% меньше, чем в 2018 году.