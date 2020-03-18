Счетная палата вернула в бюджет страны 4,5 млрд

Счетная палата России за 2019 год выявила больше четырех тысяч нарушения на общую сумму 884,6 миллиарда рублей и вернула в бюджетную систему 4,52 млрд.

Об этом сказано в опубликованном отчете палаты о своей деятельности за прошлый год. В сопровождающем отчет пресс-релизе уточняется, что главным критерием своей эффективности в палате считают «сокращение нарушений за счет профилактики».

В прошлом году аудиторы выявили 214 нарушений на этапе формирования бюджета. Это позволило предотвратить необоснованное распределение 37,3 миллиарда рублей. 25 уголовных дел возбуждено по материалам проверок палаты, доследственные проверки и оперативно-розыскные мероприятия проводятся по 20 материалам.

В числе своих приоритетов в 2019–2020 годах Счетная палата назвала аудит федерального бюджета, незавершенное строительство и обеспечение жильем инвалидов и детей-сирот, мониторинг национальных проектов и целей.

В 2020 году Счетная палата намерена проверить, как организована в стране первичная медико-санитарная помощь и лекарственное обеспечение. Будут проанализированы проблемы школьной неуспешности, а также специалисты проведут оценку влияние мер социальной поддержки на снижение бедности. Ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами будет изучена инспекторами и аудиторами. Они оценят ход ликвидации свалок в стране.

В начале марта специалисты признали несовершенной государственную систему миграционного и регистрационного учета «Мир». Указывалось, что в ней много недостоверных данных. Со своими задачами система справляется на в полной мере.