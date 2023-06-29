Деньги 29 июня 2023, 15:51 СБП не вытеснит пластиковые карты в ближайшие 5 лет Центробанк предупредил, что СБП не заменит пластиковые карты в ближайшие 5-7 лет Freepik

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Альтернативные способы проведения платежей не заменят пластиковые карты в ближайшие пять-семь лет. Об этом заявила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова на Finopolis 2023. Ее процитировал ТАСС.

Речь идет о таких способах оплаты, как система быстрых платежей (СБП), по QR-коду или с помощью цифровых рублей. По словам Скоробогатовой, в ближайшие годы в стране будут развиваться разные способы платежей. Сейчас российский рынок только формирует свои привычки, уточнила она.

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«На горизонте пяти-семи лет мы увидим больший фокус на оплату по QR-коду или цифровому рублю, нежели по карте. Но это не значит, что карты исчезнут совсем», — подчеркнула Скоробогатова.

Дело в том, что часть россиян привыкла к картам и не откажется от их использования, пояснила она. Также первый замглавы Банка России рассказала, что за 2022 год количество платежей через СБП в стране выросло на 800%.

В мае Центробанк урезал комиссию для управляющих компаний с 0,4% до 0,2% от суммы при оплате коммунальных услуг через СБП.