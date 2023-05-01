Деньги 01 мая 2023, 04:53 Комиссию для управляющих компаний снизили вдвое при оплате через СБП Центробанк снизил комиссию для управляющих компаний до 0,2% при оплате ЖКУ через СБП РИА «Новости»

Читать 360tv в

Центробанк снизил для управляющих компаний комиссию банка с 0,4% до 0,2% от суммы при оплате коммуналки через систему быстрых платежей (СБП). Новое правило действует с 1 мая, сообщил регулятор.

Теперь компаниям, предоставляющим коммунальные услуги, станет выгоднее принимать плату через СБП. Максимальный размер комиссии банков для УК будет составлять 0,2% от суммы платежа, но не более 10 рублей.

Реклама

Для людей, которые платят за товары и услуги, включая услуги ЖКХ, платежи по-прежнему остаются бесплатными.

С апреля ряд авиакомпаний Ближнего Востока стал принимать оплату за перелет по российским картам через СБП. Платеж пройдет через представителя авиакомпании в России. Оплатить билет по отечественным картам можно на рейсы Emirates, Air Arabia и Fly Dubai.