Сбербанк продлил обслуживание карт, срок действия которых истек в марте

«Сбербанк сообщает, что с 13 мая по картам, срок действия которых истек в период с марта 2020 по настоящее время, клиентам банка будут доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах Сбербанка, оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода (при наличии технической возможности в торговой точке) и пополнение карт в банкоматах Сбербанка», — отмечается в сообщении.

Другие операции по картам будут недоступны. При этом для владельцев просроченных карт банк перевыпустил карты, которые можно активировать в мобильном приложении. После этого все операции будут снова доступны, а карта с истекшим сроком действия заблокируется. У пользователей будет четыре месяца с момента доставки новой карты в офис отделения, чтобы ее забрать.

«Для тех клиентов, кому непривычно пользоваться онлайн сервисами, мы сохранили возможность использования карты без необходимости совершения дополнительных действий», — отметил управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Игорь Ковалев.

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ипотечные ставки на 0,3% при регистрации сделок в электронном виде. Такая мера будет действовать до 30 июня этого года.