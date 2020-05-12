Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,3% для электронных сделок

Ипотечные ставки у Сбербанка снизились. Кредит на приобретение жилья будет ниже на 0,3% при регистрации сделок в электронном виде с 12 мая по 30 июня 2020 года.

Дисконт доступен при использовании сервиса «Электронная регистрация», уточнили в пресс-службе банка. Максимальная скидка при использовании сервисов ДомКлик от Сбербанка будет равняться 0,6%.

В Сбербанке уточнили, что приобрести квартиру в ипотеку можно по минимальным ставкам. Кредит на жилье в новостройке могут выдать под 5,9% годовых, а минимальный процент по ипотечному займу на квартиры в новостройках равняется 7,8%.

Распространяется акция и на льготные программы господдержки. Для семей с детьми ставка начинается от 4,7% годовых, ставка по программе «Господдержка 2020» составит 6,1%.

Благодаря сервису «Электронная регистрация» документы на государственную регистрацию права собственности отправляются без посещения МФЦ и Росреестра. Все оформленные бумаги участники сделки получат в личном кабинете на ДомКлик.

Для покупки квартиры в новостройке не придется идти в офис Сбербанка. «Проведение сделок с недвижимостью на сегодняшний момент является самым безопасным и удобным за счет сервиса „Электронная регистрация“», — отметил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

По его словам, спрос на услугу с начала режима самоизоляции по ипотечным сделкам вырос на 50%. В шесть раз чаще им стали пользоваться при сделках с недвижимостью без ипотеки.