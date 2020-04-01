Сбербанк присоединился к системе быстрых платежей

В конце марта Сбербанк подключился к системе быстрых платежей (СБП). Первый пилотный перевод прошел успешно.

Как сообщила зампред правления банка Светлана Кирсанова РИА «Новостям», СПб будет доступна для клиентов в начале апреля.

«В конце марта Сбербанк подключился к СБП. Со вчерашнего дня функционал проходит пилотирование на ограниченном количестве клиентов — 31 марта был совершен первый успешный перевод», — сказано в сообщении.

В Сбербанке уточнили, что после тестирования системы, переводы начнут постепенно появляться в «Сбербанк Онлайн».

В январе 2019 года была запущена система быстрых платежей. Она позволяет гражданам переводить друг другу деньги по мобильному номеру телефона вне зависимости от того в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств.

Ранее Сбербанк планирует ввести комиссию за переводы из одного региона в другой. Тем, кто переводит внутри банка свыше 50 тысяч рублей в месяц, придется платить 1% от суммы.