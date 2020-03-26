Одно за другое. Сбербанк введет новую комиссию за денежные переводы между клиентами

Сбербанк введет для комиссию за переводы из одного региона в другой. Тем, кто переводит внутри банка свыше 50 тысяч рублей в месяц, придется платить 1% от суммы. Эксперты не исключают, что по примеру аналогичные комиссии могут появиться и в других российских банках.

С апреля Сбербанк отменит комиссию в 1% (но не более тысячи рублей) за переводы между клиентами из разных регионов. Вместо этого он будет взимать процент за переводы на сумму свыше 50 тысяч рублей в месяц. Сначала такие тарифы введут на Дальнем Востоке, затем и по всей стране, рассказала «Ведомостям» зампред правления финансовой организации Светлана Кирсанова. Размер новой комиссии также составит 1%, но не более тысячи рублей от суммы транзакции.

Замена одной комиссии на другую произошла из-за закона об отмене банковского роуминга. Кредитные организации не смогут взимать плату за переводы между клиентами, если их счета открыты в разных региональных отделениях. Нововведение вступит в силу в июне и затронет примерно 12% вкладчиков. Ведь в 2017 году на долю Сбербанка пришлись 70% переводов россиян с карты на карту. А в 2019 году жители РФ сделали 6,4 миллиарда переводов на 35,6 триллиона рублей.

«Продукт не может быть абсолютно бесплатным. Нам нужны базовые инвестиции в дальнейшее его развитие, в том числе для повышения надежности и стабильности. Комиссии будут направлены на поддержание инфраструктуры, техподдержку и другое», — пояснила Кирсанова.

Лазейки для прибыли

Желающие сэкономить на комиссии могут оформить подписку. За 99 рублей в месяц клиенту увеличат лимит еще на 50 тысяч рублей. Месячный безлимит обойдется в 199 рублей, годовой — в 1599 рублей. Для клиентов с пакетами «Сбербанк Первый» или Private все переводы будут бесплатными.

Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн пояснил «360», что политика Сбербанка — введение одной комиссии взамен другой — обусловлена тем, что менеджеры организации в бонусной части зарплаты зависят от финансовых результатов работы и полученной прибыли. Если государство заинтересовано в том, чтобы вкладчики платили поменьше, то ему необходимо финансово подпитывать структуры, теряющие деньги из-за принятых законов. Иначе эти компании всегда найдут лазейки, чтобы минимизировать свои потери.

«Продекларировано, что у нас достаточные резервы, чтобы справиться с любым кризисом. Но насколько эти средства пойдут на компенсацию потерь банков, пока не известно. Даже намеков или обещаний я не слышал, что будут компенсации», — добавил он.

По пути Сбербанка

Эксперт не исключил, что по пути Сбербанка позднее пойдут и другие финансовые организации. Банки — такие же бизнес-структуры, как и прочие компании. Им уже придется пойти на издержки из-за каникул по потребительским и ипотечным кредитам и так далее. Неудивительно, что организации постараются покрыть эти издержки за счет новых источников доходов.

«Пошла игра по сваливанию ответственности с государства на бизнес. По пути Сбербанка могут пойти и другие. Это коммерческие организации, у них свои интересы. Уменьшать свои бонусы никто не хочет, идет работа, как, не нарушая закон, все компенсировать», — сказал Гольдфайн.

В апреле Сбербанк обещал подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка, которая позволяет переводить деньги по номеру телефона. С 1 мая и до 2022 года регулятор запретил брать комиссию за транзакции до 100 тысяч рублей между физлицами — клиентами одного и того же банка. Таким образом, финансовой организации все же придется бесплатно переводить суммы свыше 50 тысяч рублей.