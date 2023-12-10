Деньги 10 декабря 2023, 23:11 Сбербанк подсчитал потери России от изменения климата Сбербанк: экономика России ежегодно теряет из-за климата более 500 млрд рублей Freepik

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Изменение климата будет ежегодно наносить ущерб экономике России, предварительно, он оценивается в 580 миллиардов рублей. Такие подсчеты сделали в Сбербанке, сообщила старший вице-президент банка по ESG Татьяна Завьялова в ходе мероприятия российского павильона Конференции ООН по изменению климата (COP28). Ее процитировал «Интерфакс».

«Мы предварительно оцениваем ущерб от изменений климата в России с 2023 по 2027 годы в среднем в 580 миллиардов рублей ежегодно. Для наиболее подверженных погодным изменениям регионов ежегодные потери могут составлять 5-6% валового регионального продукта», — сказала она.

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По словам Завьяловой, вопрос проведения эффективной климатической политики стал все больше перемещаться в экономическую плоскость. Таким образом, экономические результаты будут зависеть от того, насколько финансовые институты смогут адаптироваться и начнут эффективно управлять элементами климатической повестки, отметила представитель Сбербанка.

Ранее эксперты Российского экологического оператора заявили, что к 2035 году выбросы парникового газа на мусорных полигонах России могут снизиться на 30%.