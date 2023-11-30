Экология 30 ноября 2023, 13:23 РЭО: российские полигоны будут выбрасывать на 30% меньше углекислого газа к 2035 году РИА «Новости»

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Выбросы парникового газа на мусорных полигонах России к 2035 году могут быть снижены на 30% к уровню 2020 года, при условии предоставления мер государственной поддержки. Об этом эксперты Российского экологического оператора рассказали на «климатических диалогах», которые прошли 24 ноября в Москве. Представители РЭО и Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» приняли участие в нескольких дискуссиях, в частности, по теме экономики климата и устойчивого развития.

«Экономика климата и устойчивое развитие являются ведущими темами экологической повестки, и отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами в авангарде этого обсуждения. Согласно указу № 666 „О сокращении выбросов парниковых газов“», к 2035 году необходимо обеспечить сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года. По расчетам РЭО, при условии реализации мер государственной поддержки возможно добиться сокращения выбросов на 30% до уровня 42,3 млн тонн CO2-эквивалента к 2035 году с 60,75 тонн CO2-эквивалента в 2020 году», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Господдержка должна быть по проектам по активной дегазации полигонов и использованию свалочного газа для получения электрической и тепловой энергии, а также моторного топлива, по сбору, обработке и последующему компостированию, или сушке органических фракций ТКО. Большинство таких проектов в мире признаются климатическими, по итогам их реализации выпускаются и реализуются углеродные единицы, которые также являются источниками их окупаемости.

Также РЭО ведет работу по разработке методик, необходимых для старта реализации климатических проектов в сфере ТКО. Эти методики необходимы для более точного расчета выбросов парниковых газов, включая методику исследования морфологического состава ТКО, методику расчета выбросов парниковых газов, а также верификации отчетности о выбросах парниковых газов.

«Если наши предложения по государственной поддержке реализации климатических проектов будут поддержаны, то создаваемая нами методологическая база позволит участникам отрасли и органам по валидации и верификации начать на практике реализовывать климатические проекты в нашей отрасли. В этом случае ни у кого не возникнет вопроса, где обращение с ТКО, а где углеродные единицы, эта связь будет прямой», — добавил Денис Буцаев.

Советник генерального директора РЭО по вопросам экологического мониторинга Сергей Егоршев отметил, что отрасль ТКО наиболее эффективная с точки зрения затрат на единицу сокращения выбросов парниковых газов по отношению к другим отраслям экономики. «При формировании в России рынка углеродных единиц климатические проекты в сфере ТКО имеют хорошие возможности для масштабирования», — добавил Сергей Егоршев.

Мероприятие «климатические диалоги» состоялось при поддержке департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.