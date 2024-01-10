Общество 10 января 2024, 10:21 Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам «Сбер» повысил ставки по базовым ипотечным программам до 16,7% годовых РИА «Новости»

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Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 1,1%. Таким образом, минимальная ставка теперь составляет 16,7%, следует из данных на сайте банка.

Минимальные ставки на покупку готового и строящегося жилья, а также строительство жилого дома будут составлять 16,7%, на приобретение загородной жилплощади — 17%. При покупке гаража ставка будет от 17,2%, коммерческой недвижимости — от 18,2%.

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В середине декабря Центробанк повысил ключевую ставку до 16% годовых. Последний раз, когда «Сбер» менял свои ипотечные ставки, тоже было после решения ЦБ о повышении ключевой ставки.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предложил приватизировать эту кредитно-финансовую организацию. Он считает, что так можно поступить с большинством госкомпаний.