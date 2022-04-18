Сбербанк остановил атаку с Украины на карты россиян

Сбербанк остановил масштабную атаку со стороны украинского разработчика приложений на карты россиян. Об этом сообщил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов. Финансовая организация отклонила несколько сотен тысяч попыток списаний.

«Хочу рассказать об атаке, которая была проведена на многих граждан России, имеющих банковские карты. Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов. Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту. Наше расследование показало, что эти списания инициировала одна украинская компания — разработчик мобильных приложений», — сказал Кузнецов в разговоре с РИА «Новости».

Компания, о которой идет речь, имеет примерно 50 различных официальных приложений. Как пояснил Кузнецов, в нарушение требований международных платежных систем она собирала и хранила данные банковских карт своих клиентов.

Он пояснил, что все было легально, поскольку они «продавали в приложениях легальные услуги — подписку на планы питания, фитнес-программы и прочее»

«В один день компания инициировала массовые списания по всей накопленной базе данных», — отметил зампред правления Сбербанка.

По словам Кузнецова, финансовая организация отклонила несколько сотен тысяч попыток списаний.

Ранее зампред правления Сбербанка сообщал, что после удаления банковских приложений из магазинов App Store и Play Market появится практика распространения их вредоносных копий. Служба безопасности Сбера уже фиксирует информацию о продаже в Сети мобильных телефонов с якобы предустановленным приложением банка, обновленного до последней актуальной версии.