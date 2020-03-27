Банки предоставят малому и среднему бизнесу Подмосковья беспроцентный кредит на выплату зарплат
«Предполагается, что кредит будет выдаваться по минимальному пакету документов, решение о выдаче будет приниматься в ускоренном режиме. Это необходимая мера, которая позволит субъектам МСП преодолеть трудности, связанные с мерами противодействия распространению коронавирусной инфекции. В Сбербанке и ВТБ уже созданы специальные рабочие группы, которые готовят этот продукт. Кредитные пакеты могут быть презентованы уже на следующей неделе», — сказал Хромов.
Крупному бизнесу правительство Московской области также готово помочь в переговорах с банками в индивидуальном порядке.
«Мы готовы совместно обсуждать вопросы по дополнительным инструментам финансирования деятельности предприятий», — отметил зампред.
Вопросы финансирования стали основной темой прошедшей встречи с бизнесом. Всего на видеоконференции зарегистрировалось более 200 пользователей, было рассмотрено порядка 30 обращений.