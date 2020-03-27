Банки предоставят малому и среднему бизнесу Подмосковья беспроцентный кредит на выплату зарплат

Крупнейшие российские банки в рамках поддержки МСП готовят новый кредитный продукт — беспроцентный займ на 6 месяцев для субъектов малого и среднего бизнеса на выплату заработных плат сотрудникам. Об этом на встрече с бизнесом, которая прошла в формате видеоконференции, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«Предполагается, что кредит будет выдаваться по минимальному пакету документов, решение о выдаче будет приниматься в ускоренном режиме. Это необходимая мера, которая позволит субъектам МСП преодолеть трудности, связанные с мерами противодействия распространению коронавирусной инфекции. В Сбербанке и ВТБ уже созданы специальные рабочие группы, которые готовят этот продукт. Кредитные пакеты могут быть презентованы уже на следующей неделе», — сказал Хромов.

Крупному бизнесу правительство Московской области также готово помочь в переговорах с банками в индивидуальном порядке.

«Мы готовы совместно обсуждать вопросы по дополнительным инструментам финансирования деятельности предприятий», — отметил зампред.

Вопросы финансирования стали основной темой прошедшей встречи с бизнесом. Всего на видеоконференции зарегистрировалось более 200 пользователей, было рассмотрено порядка 30 обращений.