Сбербанк купит сервис 2ГИС

Сбербанк подписал документы на приобретение контрольной доли акций картографического сервиса 2ГИС. Также он должен будет инвестировать в развитие этого проекта.

Речь идет о покупке 72%. Об этом сказано на сайте Сбербанка. Еще 3% 2ГИС получит «О2О Холдинг» — совместная компания банка и Mail.ru Group. Она занимается сферой еды и транспорта.

При этом основатели и руководители 2ГИС оставят за собой 25% компании. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global больше не будут владеть капиталом сервиса. Сейчас 2ГИС оценивают в 14,3 миллиарда рублей.

Известно, что в совет директоров компании войдут как основатели сервиса, так и представители Сбербанка. Они смогут закрыть сделку после получения согласия Федеральной антимонопольной службы, а также выполнения ряда условий в третьем квартале этого года.

«Сбербанк и 2ГИС планируют совместно развивать технологическую платформу и продукты компании, создавая сервисы, которые существенно упростят повседневную жизнь пользователей и помогут предпринимателям вести бизнес», — заявили в Сбербанке.

Там добавили, что в будущем пользователи с помощью платформы не только смогут получать информацию об объекте и его перемещениях на карте, но также у них появится возможность выбрать оптимальный способ передвижения с помощью личного, общественного и прокатного транспорта.

Картографический сервис 2ГИС создали в 2004 году. В месяц на него заходят около 50 миллионов человек в России, СНГ и других странах. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее стало известно, что Сбербанк снизил ипотечные ставки на 0,3%. Это касается сделок, которые регистрирует в режиме онлайн.