Самые высокие зарплаты в России оказались на Чукотке и Ямале

Самая большая средняя заработная плата за месяц зафиксирована на Чукотке. Там жители получают по 116,5 тысячи рублей.

В тройке лидеров также оказались Ямало-Ненецкий округ и Москва. На Ямале средняя зарплата составила 113 тысяч рублей, а в столице жители получают 96,8 тысячи рублей. Такими данными поделился RТ, ссылающийся на Росстат.

Для рейтина использовали информацию о номинальной зарплате в регионе по всем обследуемым видам экономической деятельности согласно ОКВЭД (Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности).

На четвертом и пятом местах оказались Магаданская область и Ненецкий автономный округ. Там жители получают в среднем 96,6 и 93,4 тысячи рублей соответственно.

Меньше всех зарабатывают те, кто живет в Ивановской области — 27,6 тысячи рублей. Вместе с ними в пятерке антирейтинга оказались жители Алтайского края — 28,7 тысячи, Карачаево-Черкессии — 28,7 тысячи, Чечни — 28,9 тысячи и Дагестана 29,3 тысячи рублей. Также зарплату в пределах 30 тысяч получают в Кабардино-Балкарии, Тамбовской области, Ингушетии, Северной Осетии и Мордовии.

Ранее появился рейтинг регионов-лидеров по индексу рынка труда. Верхние строчки заняли Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.