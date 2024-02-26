26 февраля 2024, 14:47
Самозапрет на кредиты и займы для россиян вступит в силу с марта 2025 года
Путин подписал указ о самозапрете на кредиты и займы для россиян
Предусматривающий добровольный запрет на взятие кредитов и займов для россиян закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Документ подписал президент страны Владимир Путин. Полный текст доступен на официальном портале нормативно-правовых актов.
Для введения самозапрета на оформление банковских кредитов и займов в микрофинансовых организациях россиянам достаточно обратиться в Бюро кредитных историй через МФЦ или подать заявку через портал госуслуг вне зависимости от места жительства или пребывания.
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Для оформления необходимо предъявить документы и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). На следующий день запрет внесут в кредитную историю и он начнет действовать. Таким же способом россияне смогут снять запрет на получение денег.
Норма не станет распространяться на ипотечные кредиты, а также займы на покупку машины или получение образования.
Законопроект о самозапрете на кредиты и займы депутаты Госдумы приняли на минувшей неделе. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объяснил, что новая мера защитит россиян от мошенников, берущих кредиты от их имени.
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