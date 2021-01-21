Сайт крупнейшей криптобиржи Binance разблокировали в России

Крупнейшая по объему торгов криптовалютная биржа Binance заявила, что суд отменил решение о запрете ее сайта. Таким образом, биржа возобновит работу в России.

Архангельский областной суд отменил решение о блокировке сайта Binance. Портал официально удалили из Единого реестра запрещенных интернет-ресурсов.

Binance в суде представляла юридическая фирма Digital Rights Center. Ее партнер Михаил Баутин рассказал РБК, что неуведомление компании о начале судебного разбирательства о блокировке сайта было грубым процессуальным нарушением. Криптобиржа узнала о решении суда из письма Роскомнадзора.

«С 1 января вступил в силу закон „О цифровых финансовых активах“, который легализует оборот криптовалют, поэтому блокировка сайта на основании того, что публиковать такую информацию нельзя, теперь точно незаконна. В итоге прокуратура была вынуждена отказаться в апелляции от своих претензий к владельцу сайта», — пояснил Баутин.

Решение о блокировке сайта Binance принято в сентябре 2020 года. Площадку обвинили в незаконном размещении информации о возможности приобрести биткоин.

Ранее аналитики заявили, что вложения россиян в биткойн, золото и акции зарубежных компаний принесли им наибольшую доходность в 2020 году.