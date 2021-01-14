Названы самые прибыльные активы 2020 года

Инвестировав в биткойн 100 тысяч рублей в январе 2020 года, к концу года можно было получить 354 тысяч рублей прибыли, подсчитали аналитики. Они прогнозируют, что курс криптовалюты может установить и новые рекорды, однако доходность прошлого года уже вряд ли будет превышена.

Также повезло тем, кто год назад купил евро — за прошедшее время эта валюта подорожала к рублю на 32%. Покупка долларов принесла бы инвестору 19,9% прибыли. Увеличить доходность можно было, открыв валютный депозит. По вкладам в долларах дополнительная прибыль составила бы 2,3%, в евро — всего 0,2%.

Вложения в иностранные акции также могли порадовать ростом. За год индекс биржевой S&P 500, отражающий котировки 500 главных компаний США, вырос в долларах на 17,4%. В рублях это около 41%.

Наименее выгодным оказался банковский вклад в рублях. Еще до снижения ставок из-за пандемии средняя доходность рублевых депозитов доходила до 7,3%.