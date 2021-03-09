«Ъ»: ретейлеры и производители мяса птицы зафиксировали отпускные цены

Крупные производители птичьего мяса и торговые сети договорились о заморозке отпускных цен на тушку бройлера на три недели. Объем поставок будет сохранен на уровне не ниже прошлогодних. Однако мясокомбинаты могут столкнуться с нехваткой мяса и им придется сократить выпуск колбас эконом-сегмента.

Как стало известно газете «Коммерсант» со слов источника, об этом в конце прошлой недели договорились члены Национального союза птицеводов (НСП; включает «Черкизово», «Продо», ГАП «Ресурс») и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет X5 Retail Group, «Магнит», Auchan, Metro и пр.). Договоренность носит неформальный характер и не закреплена документально, она не касается розницы.

Отпускные цены были временно заморожены на уровне 145 рублей за один килограмм тушки.

Эксперты считают, что главное в ближайшее время не столько удержать цены, сколько сохранить объемы поставок. Собеседник издания заявил, что искусственное перераспределение потоков вызовет нехватку мяса для мясокомбинатов. Производителям придется закупать более дорогую свинину и сократить выпуск дешевых колбас.

Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Латюхов ранее сообщал, что снижения цен на яйца и мясо птиц можно ожидать в апреле–мае.