Число россиян с четырьмя кредитами выросло на полмиллиона

Число заемщиков с четырьмя и более кредитами в январе–сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го выросло на 14%, или на 500 тысяч.

Об этом свидетельствует статистика Объединенного кредитного бюро (ОКБ), пишет газета «Известия».

При этом закредитованность населения в целом также увеличилась. Сейчас в среднем на одного банковского клиента приходится 1,8 займа. Как рассказали в кредитном бюро «Эквифакс», еще в октябре этот показатель был на уровне 1,55.

Отсутствие роста доходов может привести к тому, что заемщики превратятся в неплательщиков, считают эксперты.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявила, что долги россиян не увеличиваются благодаря более выгодным условиям кредитов. Она отметила, что во время пандемии регулятор ввел послабления для банков.

Согласно данным регулятора, за время пандемии были реструктурированы кредиты на сумму порядка семи триллионов рублей.