ЦБ не увидел роста долгов у россиян, несмотря на увеличение числа кредитов

Сейчас в России наблюдается рост кредитования. Но, как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, долги россиян не увеличиваются благодаря более выгодным условиям кредитов.

«Снижение ставок, которое произошло за последние годы в результате снижения инфляции и мягкой денежно-кредитной политики, делает [кредитование] для граждан и бизнеса менее обременительным. Рост кредитования у нас происходит без опасного роста долговой нагрузки», — привел ТАСС слова Набиуллиной.

Глава ЦБ добавила, что во время пандемии регулятор ввел послабления для банков. Эти меры позволили избежать заморозки кредитного процесса. По словам Набиуллиной, для многих компаний кредиты стали не столько возможностью для развития, сколько средством оставаться на плаву.

«И люди тоже брали кредиты, чтобы поддержать уровень потребления, когда во втором квартале столкнулись со снижением доходов. Так что в цифрах кредитования сидит и эта составляющая временного роста спроса на кредит для сглаживания последствий экономического спада», — заключила глава Центробанка.

Согласно данным регулятора, за время пандемии были реструктурированы кредиты на сумму порядка семи триллионов рублей.