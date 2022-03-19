Правительство РФ выделило почти 40 миллиардов рублей на поддержку рынка труда

На предупреждение роста безработицы и поддержку рынка труда правительство России выделило более 39 миллиардов рублей, соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

Из этой суммы свыше 25,5 миллиарда направят на создание временных рабочих мест для граждан, которые на фоне антироссийских санкций находятся на грани потери работы, а также на оплачиваемые общественные работы для зарегистрировавшихся на рынке труда.

Источником финансирования выступит резервный фонд правительства, программой воспользуются свыше 400 тысяч человек.

Также более семи миллиардов передадут на переобучение работников промышленных предприятий или на приобретение дополнительного образования. Эта мера поможет 125 тысячам граждан, которым грозит увольнение или сокращение.

«Мы продолжим работать с регионами, отраслевыми блоками, чтобы удержать рынок труда от колебаний, помочь людям справиться со сложившейся ситуацией», — заявил Мишустин.

Около шести миллиардов пойдут некоммерческим организациям на создание курсов по переобучению. После их прохождения около 100 тысяч человек получат новые востребованные навыки, а 75 тысяч получат возможность зарегистрироваться в качестве самозанятых или открыть свое дело.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что всего правительство запланировало выделить на поддержку рынка труда в России около 79 миллиардов рублей.