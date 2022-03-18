Рублевый депозит на три месяца сочли в России самым разумным вложением

Россиянам, которые хотят обезопасить себя от инфляции, поможет рублевый депозит сроком на три месяца. Экономист Александр Разуваев пояснил «360», что сейчас по нему самые высокие ставки — около 20% годовых.

Через три месяца, подчеркнул он, экономическая ситуация в России должна проясниться. Станет понятно, действие каких санкций останется, что ждет резервы Центробанка и откроется ли Мосбиржа.

«Пока у нас процентная ставка на три месяца близка к ключевой. <…> Так или иначе, это хоть как-то вас может спасти от инфляции. Хотя инфляция сейчас выше — грубо на 2% в неделю. Санкции нам не так страшны — все, кроме заморозки резервов», — подчеркнул Разуваев.

Экономист предположил, что до конца года активы ЦБ, скорее всего, разморозят. Произойдет это, скорее всего, летом — в июле.

«Июль, самое позднее — август, это выплата дивидендов по акциям наших компаний», — пояснил он.

Иностранные инвестиционные фонды, добавил Разуваев, «глубоко в них сидят исторически». И без разблокирования активов Банка России дивиденды попросту не получат.