Рублевый депозит на три месяца сочли в России самым разумным вложением
Экономист Разуваев: депозит в рублях на три месяца защитит от инфляции
Россиянам, которые хотят обезопасить себя от инфляции, поможет рублевый депозит сроком на три месяца. Экономист Александр Разуваев пояснил «360», что сейчас по нему самые высокие ставки — около 20% годовых.
Через три месяца, подчеркнул он, экономическая ситуация в России должна проясниться. Станет понятно, действие каких санкций останется, что ждет резервы Центробанка и откроется ли Мосбиржа.
«Пока у нас процентная ставка на три месяца близка к ключевой. <…> Так или иначе, это хоть как-то вас может спасти от инфляции. Хотя инфляция сейчас выше — грубо на 2% в неделю. Санкции нам не так страшны — все, кроме заморозки резервов», — подчеркнул Разуваев.
Экономист предположил, что до конца года активы ЦБ, скорее всего, разморозят. Произойдет это, скорее всего, летом — в июле.
«Июль, самое позднее — август, это выплата дивидендов по акциям наших компаний», — пояснил он.
Иностранные инвестиционные фонды, добавил Разуваев, «глубоко в них сидят исторически». И без разблокирования активов Банка России дивиденды попросту не получат.