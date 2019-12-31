Рубль за год вырос на 9,3% и 11,3% к доллару и евро

В уходящем году рубль укрепил позиции. Курс национальной валюты по отношению к доллару и евро вырос на 9,3% и 11,3% соответственно.

О колебаниях курса рассказало РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов Московской биржи.

Отмечено, что за один доллар к концу 2019 года давали 61,99 рубля, за евро — 69,47 рубля.

При этом стоимость нефти Brent поднялась с 53,8 до 66,63 доллара за баррель. В переводе на рубли стоимость барреля в последние дни 2019-го составила 4,14 тысячи рублей. В 2018 году аналогичный показатель равнялся 3,84 тысячи в национальной валюте.

Накануне Нового года Центробанк дал прогноз по стоимости валюты 31 декабря. Согласно прогнозу стоимость доллара остановится на отметке в 61,9057 рубля.