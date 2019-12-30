Центробанк рассказал, сколько будет стоить валюта завтра

По данным регулятора, 31 декабря доллар будет стоить 61,9057 рубля. Это на 13 копеек меньше установленного ранее курса.

За евро завтра будут давать 69,3406 рубля. Европейская валюта подорожает на 31 копейку по сравнению с субботой.

На открытии торгов на Московской бирже сегодня, 30 декабря, курс доллара не изменился относительно показателя предыдущего дня и составлял 62,03 рубля.

Курс евро вырос на 22 копейки по сравнению с закрытием. Тогда за него давали 69,53 рубля.

В дальнейшем валюта США продолжила дешеветь и в час дня стоила 61,93. Евро в течение дня также потерял в цене и к 13:00 стоил 68,99 рубля.