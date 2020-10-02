Рубль вырос, несмотря на падение цен на нефть

Российская валюта продолжает расти к доллару и евро, несмотря на обвал цен на нефть. Это следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 21:40 по московскому времени курс доллара расчетами «завтра» потерял 16 копеек — и опустился до 77,47 рубля, курс евро стал ниже на 10 копеек и составил 90,95 рубля.

Сегодня упала в цене нефть марки Brent. Она рухнула до отметки ниже 41 доллара за баррель. Декабрьский фьючерс на североморскую смесь этой марки опустился на 3,22% и стал стоить 40,94 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI также пошли вниз. Их стоимость опустилась до 38,25 доллара за баррель.

В дальнейшем аналитики предполагают формирование курса рубля в районе 76,6-78,6 за доллар. Также эксперты не видят поводов для закрепления американской валюты на уровне выше 80 рублей за доллар, пишет РИА «Новости».