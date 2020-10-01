Цена на нефть Brent опустилась ниже 41 доллара за баррель
Цена нефти марки Brent снизилась и составила менее 41 доллара за баррель. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
В данный момент декабрьские фьючерсы на нефть этой марки стоят 40,51 доллара за баррель.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI также упали. Их стоимость составляет 38,25 доллара за баррель.
Ранее стало известно, что мировые цены на нефть начали снижаться быстрее из-за опасений новых ограничений, которые помешают восстановлению мировой экономики.