Цена на нефть Brent опустилась ниже 41 доллара за баррель

В данный момент декабрьские фьючерсы на нефть этой марки стоят 40,51 доллара за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI также упали. Их стоимость составляет 38,25 доллара за баррель.

Ранее стало известно, что мировые цены на нефть начали снижаться быстрее из-за опасений новых ограничений, которые помешают восстановлению мировой экономики.