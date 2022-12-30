Деньги 30 декабря 2022, 19:52 Рубль вырос к доллару и евро за 2022 год Индекс Мосбиржи по итогам 2022 года снизился на 43% Pixabay

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По итогам 2022 года курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро. Американская валюта просела на 6,84%, до 69,9 рублей, а европейская — на 13,76% (до 74,3 рублей), обратило внимание на данные Московской биржи агентство «Прайм».

Журналисты отметили, что последний торговый день уходящего года стал удачным для российской валюты. Рубль вел себя уверенно, и по итогам 12 месяцев укрепился и по отношению к китайскому юаню. Этот рост составил 18,26%. Сейчас за один юань просят 9,91 рубля.

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По данным Московской биржи, исторический минимум курса рубля фиксировали в марте. Американская валюта на протяжении года торговалась в диапазоне от 50 до 121 рубля — своего минимума доллар достиг в июне, сравнявшись с отметкой мая 2015 года.

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Евро торговался от 50 до 132 рублей (минимум отмечали в октябре 2014 года). Юань подвергался колебаниям меньше, за него в течение года просили от 7,5 до 23 рублей.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что случится в 2023 году. По его мнению, евро перестанет быть валютой ЕС, а сам Евросоюз распадется.