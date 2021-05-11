Рубль снизился к доллару и евро

Российская валюта показала отрицательный рост к доллару и евро, сообщил сайт RT со ссылкой на данные Московской биржи.

Уточняется, что в 10:03 курс доллара увеличился на 40 копеек и достиг отметки 74,18 рубля. Курс евро поднялся на 24 копейки до 90,02 рубля.

Ранее главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман рассказал, что курс доллара может упасть до 50 рублей, если между Россией и Западом прекратится конфронтация и начнется широкое сотрудничество. Вероятность такого развития событий составляет 20-25%.