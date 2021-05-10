Аналитик назвал условие для падения курса доллара до 50 рублей

Курс доллара может упасть до 50 рублей, если между Россией и Западом прекратится конфронтация и начнется широкое сотрудничество. Вероятность такого развития событий составляет 20-25%. Об этом «Российской газете» рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Для более успешного положения рубля были бы необходимы гораздо более благоприятные условия. К ним можно отнести следующее. Кардинальное изменение отношений с Западом от элементов конфронтации к широкому сотрудничеству. Полный отказ от угрозы санкций. Экономический бум в мире и России с уверенными темпами роста в 5-6% в год», — спрогнозировал Гойхман.

По словам собеседника, май для рубля будет оптимистичным, так как сейчас снизилась геополитическая напряженность и угроза новых антироссийских санкций. Аналитик подчеркнул, что на укрепление российской валюты повлияло обсуждение деталей встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Гойхман подчеркнул, что сейчас доллар на мировом рынке находится под давлением.

«На фоне экономического оптимизма он (доллар — прим. ред.) пользуется меньшим спросом как актив-убежище. Этому способствуют на будущее и обескураживающие данные о занятости в США», — приводит «Российская газета» слова Гойхмана.

На прошлой неделе глава инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко предупредил, что из-за положения дел в мировой геополитике возможен резкий рост курса доллара и евро.