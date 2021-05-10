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    10 мая 2021, 10:09

    Аналитик назвал условие для падения курса доллара до 50 рублей

    Андрей Иванов

    Курс доллара может упасть до 50 рублей, если между Россией и Западом прекратится конфронтация и начнется широкое сотрудничество. Вероятность такого развития событий составляет 20-25%. Об этом «Российской газете» рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

    Аналитик назвал условие для падения курса доллара до 50 рублей

    «Для более успешного положения рубля были бы необходимы гораздо более благоприятные условия. К ним можно отнести следующее. Кардинальное изменение отношений с Западом от элементов конфронтации к широкому сотрудничеству. Полный отказ от угрозы санкций. Экономический бум в мире и России с уверенными темпами роста в 5-6% в год», — спрогнозировал Гойхман.

    По словам собеседника, май для рубля будет оптимистичным, так как сейчас снизилась геополитическая напряженность и угроза новых антироссийских санкций. Аналитик подчеркнул, что на укрепление российской валюты повлияло обсуждение деталей встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Гойхман подчеркнул, что сейчас доллар на мировом рынке находится под давлением.

    «На фоне экономического оптимизма он (доллар — прим. ред.) пользуется меньшим спросом как актив-убежище. Этому способствуют на будущее и обескураживающие данные о занятости в США», — приводит «Российская газета» слова Гойхмана.

    На прошлой неделе глава инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко предупредил, что из-за положения дел в мировой геополитике возможен резкий рост курса доллара и евро.