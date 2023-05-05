Деньги 05 мая 2023, 11:32 Ростех распланировал серийный выпуск самолетов Ту-214 в 2025 году Глава Ростеха Чемезов анонсировал в 2025 году выпуск 10 самолетов Ту-214 РИА «Новости»

Читать 360tv в

На новой площадке Казанского авиационного завода в 2025 году выпустят 10 самолетов Ту-214. Для наращивания производства вдвое потребуются дополнительные средства. Главный исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов объявил об этом на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба правительства.

«На Казанском авиационном заводе у нас строятся новые ангары. Будет очень большой завод. И будет выпускаться пока 10 машин. 10 машин там должны уже в 2025 году выпускать», — сказал он.

Реклама

Сергей Чемезов заявил, что транспортные самолеты очень нужны. Для расширения производства до 20 Ту-214, по его словам, потребуются дополнительные деньги. Михаил Мишустин пообещал поддержать отечественное производство, в том числе научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, и сказал, что можно рассмотреть разные варианты — от субсидирования кредитов до частичного использования средств Фонда национального благосостояния.

Глава Ростеха рассказал об импортозамещении других самолетов. По его словам, испытания отечественного двигателя ПД-8 вышли на финишную прямую. В 2024 году с двигателем ПД-14, российскими авионикой, фюзеляжем и другими агрегатами начнут серийный выпуск Sukhoi Superjet New по 20 штук ежегодно и создадут первые шесть серийных МС-21.