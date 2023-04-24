Транспорт 24 апреля 2023, 17:39 Авиаэксперт Прядка назвал успешной новую модификацию самолета Sukhoi Superjet New

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Новая версия самолета Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением приборов будет вполне успешно летать. Такое мнение выразил авиаэксперт Виктор Прядка в эфире радиостанции Sputnik.

По словам эксперта, SSJ New оборудуют датчиками отечественного производства и системой программирования полета. Новая модификация данной модели с российскими двигателями успешно проявит себя в работе, считает Прядка.

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Он также отметил, что на сегодняшний день Россия освоила полный цикл радиоэлектроники для независимого развития.