Деньги 03 апреля 2024, 15:34 Рост ВВП России вдвое превысил показатели стран с развитой экономикой Мишустин: рост ВВП России в 2023 году составил 3,6% РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия выдержала санкционное давление и прошла через сложный период адаптации. Рост ВВП страны, несмотря на экономические ограничения, составил в прошлом году 3,6%. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме.

Он подчеркнул, что рост ВВП России в 2023 году превысил примерно в два раза показатели стран с развитой экономикой.

Реклама

«По итогам прошлого года, по предварительной оценке Росстата, валовой внутренний продукт увеличился на 3,6% — что более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран», — указал Мишустин.

Председатель правительства добавил, что внешнее давление на Россию за последние годы расширилось, но Россия успешно справилась с возникшими трудностями.

Ранее Мишустин обратился к депутатам с предложением модернизировать налоговую систему таким образом, чтобы сократить неравенство в обществе и в социально-экономическом развитии регионов. По его словам, налоги необходимо распределять с учетом уменьшения нагрузки на семьи с детьми.