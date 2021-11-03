Длинные выходные провоцировали резкий рост спроса на жилье

После объявления в России нерабочих дней спрос на жилье в новостройках вырос на 39%, на рынке вторичного жилья — на 11,9%. Вероятно, население напугало ожидаемое ухудшение эпидемической ситуации и возможное снижение доходов. К тому же покупатели решили взять ипотеку по наиболее выгодным ценам, не дожидаясь, пока банки вслед за повышением ключевой ставки ЦБ пересмотрят условия кредитов.

Об этом газете «Известия» сообщили участники рынка недвижимости. Эксперты считают, что до конца 2021 года цена на квадратный метр первичного жилья вырастет еще на 5%.

«Многие из тех, кто уже подбирал жилье, постарались максимально ускорить совершение сделки, как минимум заключив предварительный договор до начала нерабочих дней», — заявил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Россияне на опасениях снижения доходов и разгона инфляции решили взять ипотеку пока не усложнился процесс ее одобрения.

Управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский предположил, что банки начнут очень аккуратно одобрять кредиты людям, которые работают в проблемных с точки зрения ограничений сегментах экономики. Речь идет о досуговых и развлекательных заведениях, салонах красоты.

Накануне в Гильдии риэлторов заявили, что к концу 2022 года цены на жилье упадут из-за снижения на него спроса.