Эксклюзив 09 декабря 2022, 17:37 «Помогут не людям, а застройщикам». Для чего нужна программа покупки жилья в рассрочку 🏡 Аналитик Гордейко: ситуацию с господдержкой ипотеки нужно решать системно РИА «Новости»

Читать 360tv в

В ближайшие годы российские власти планируют разработать механизмы, которые позволят учителям, врачам, IT-специалистам и некоторым другим категориям граждан приобретать жилье в рассрочку. Цель — не только поддержать граждан, но и привлечь специалистов в регионы. Плюсы и минусы инициативы — в материале «360».

Быстро и без процентов

В ближайшие годы в России хотят создать механизм для покупки жилья без начисления процентов заемщику, их будут оплачивать региональные власти. Профильные министерства, Центробанк и «Дом.РФ» проработают эту программу поддержки граждан к 2024 году, сообщили «Известия» со ссылкой на Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года.

Реклама

Главное отличие в том, что ипотека может быть и на 25 лет, а рассрочка обычно подразумевает более короткий срок выплаты — от трех до пяти лет, объяснил «360» эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Реклама

РИА «Новости»

Кому дадут новую льготу

Как рассказали «Известиям» в Госдуме, инициатива коснется учителей, врачей, IT-специалистов и редких профессий в промышленности. Регионы сами будут решать, кого в первую очередь поддерживать, в зависимости от потребностей местной экономики.

«Но надо понимать, что эти потребности могут меняться. Сегодня нужны учителя, а завтра — работники ЖКХ. Да, всегда нужны дефицитные специальности, но зачем людям приобретать квартиры в собственность в дальних регионах?» — сказал «360» Сергей Гордейко, руководитель аналитического центра ООО «Русипотека».

В таком случае было бы выгоднее обеспечивать специалистов служебным жильем, добавил он. А так как в льготных программах часто реализуют новостройки, это создает еще одну проблему.

«В какой-то области не хватает специалистов. И они необходимы уже сегодня. И жилье им нужно здесь и сейчас. Понятно, что вторичка — выход в таком случае. Значит, целевые дотации на новостройки ситуацию не спасут», — уточнил аналитик.

РИА «Новости»

Между бизнесом и людьми

В 2022 году объемы досрочного погашения ипотеки снизились на четверть по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Собеседники РБК объяснили это ростом неопределенности и ухудшением экономической ситуации в целом.

Новые меры поддержки, связанные с покупкой жилья, должны помочь не столько людям, сколько ипотечной отрасли, полагает Константин Барсуков.

Честно, если опять все замкнется на покупку новостройки, это будет не программа поддержки граждан, а программа поддержки застройщиков, по аналогии с программой льготной ипотеки, которая делается во многом, чтобы помочь банковскому сектору Константин Барсуков.

Для поддержки ипотечной отрасли правильнее было бы задействовать другие механизмы, считает Барсуков. По его словам, существующие сейчас и предлагаемая инициативы ставят целью соединить «два в одном», а в итоге создают «дикую ситуацию с перекосом в сторону рынка новостроек», когда можно купить квартиру в новом доме и она тут же — в момент подписания договора — потеряет в цене 20%.

Нужна системность

Один из возможных механизмов поддержки бизнеса, не связанный с целевой поддержкой, предложил в разговоре с «360» Сергей Гордейко.

«Может быть, тогда, как в некоторых странах, нашим банкам активнее выпускать ипотечные ценные бумаги, которые Банк России или Минфин будет выкупать по хорошей цене. Таким образом снизится ставка для всех», — объяснил он.

Почему нужно решать проблему на более глубоком уровне? По словам эксперта, это необходимо, так как сегодня возникла «целая чехарда» программ льготного ипотечного кредитования, в которой люди начинают путаться.

К тому же существующие меры и та, которая предлагается к реализации, не могут решить проблему системно.

«Получается, мы просто „затыкаем дыры“», — подытожил Гордейко.

Как государство помогает с ипотекой

Сегодня для покупки жилья существует несколько видов государственной поддержки. Для многодетных семей есть субсидия до 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Для тех же целей можно использовать материнский капитал. А при рождении ребенка предоставляют льготную ипотеку под 6%.

Могут претендовать на льготную ставку IT-специалисты и военные. Также есть программа для приобретения жилья в сельской местности, ставка там снижена до 3%, и дальневосточная — под 2%. У многих регионов, помимо этого, существуют свои виды льгот в сфере ипотечного кредитования.

Большую популярность среди россиян получила льготная ипотека на покупку первичного жилья — ставка 7% для всех категорий граждан при соблюдении определенных условий. Но эта программа заканчивается в 2022 году. Продлят ее или нет — большой вопрос. Может, на смену и готовят новую?