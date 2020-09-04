«Я здесь ничего не вижу страшного. К сожалению, действительно, это сезонная проблема урожая», — отметил он.

Главное, чтобы в дальнейшем не случилось фатального снижения урожая, как это было в 2010 году во время жары. Тогда в Алтайском крае почти не выросла гречка. По этой причине цены на крупу подскочили чуть ли не в три раза.

Эксперт предположил, что произойдет «вялотекущее временное повышение» цен. Однако будут «десятые, если не сотые доли процента».

«Я думаю, что ситуация стабилизируется. Потому что это не настолько дефицитный товар, даже небольшой неурожай не может повлиять на крупное смещение цен и тем более на инфляционный процент», — добавил Остапкович.

Ранее стало известно, что стоимость популярных хлопьев для завтрака и обычного геркулеса поднялась до рекордных значений. Ценник вырос минимум на треть при оптовых закупках и на 10% — в рознице. Цены на овсянку стали самыми высокими за последние 20 лет.