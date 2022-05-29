Рост курса доллара спрогнозировали во второй половине 2022 года

Во втором полугодии текущего года курс доллара может побить отметку в 80 рублей. Такой возможный сценарий поведения валюты спрогнозировал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

Наблюдаемое в последнее время укрепление курса рубля поддерживает обязательства экспортеров продавать часть валютной выручки, отметил Сыроваткин в беседе с агентством «Прайм». Однако, он также отметил, что сейчас уже проводится политика по постепенному смягчению валютного контроля. В итоге рубль начнет ослабевать вместе с ростом импорта.

«Все эти события могут во втором полугодии серьезно изменить рыночный баланс предложения валюты и спроса на нее и сдвинуть „справедливый“ курс доллара к рублю выше 80», — отметил аналитик.

Телеканал CBS News назвал способствующим укреплению курса рубля решение президента России Владимира Путина продавать газ за российскую валюту. Авторы материала сочли рубль по его показателям самой сильной валютой в мире в 2022 году.