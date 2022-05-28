Рубль назвали в США самой сильной валютой в мире

Решение президента России Владимира Путина продавать газ за рубли телеканал CBS News назвал способствующим укреплению курса российской валюты. Авторы материала сочли рубль по его показателям самой сильной валютой в мире в этом году.

Резкий рост цен на энергоносители авторы материала сочли основной причиной восстановления рубля. И без того высокие цены на нефть и природный газ пошли вверх после начала спецоперации России на Украине.

Кроме того, многие иностранные покупатели выполнили требование РФ и стали производить оплату в рублях. Россия, по данным CBS, зарабатывает на экспорте энергоносителей около 20 миллиардов долларов в месяц.

Рост цен на сырье, как отмечается в материале, более чем компенсирует падение объемов экспорта из России, которое вызвано эмбарго и санкциями. Рубль по своим показателям стал самой сильной валютой в мире, отметили авторы материала.

Рубль может ослабнуть к доллару при отметке в 70, предупредил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. Это связано с увеличением ЦБ ключевой ставки до 11%, а также с наращиванием импорта. В стране возникнет резкий спрос на валюту, за которым последует ослабление рубля, пояснил Тузов.