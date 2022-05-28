Рубль назвали в США самой сильной валютой в мире
CBS News: решение России требовать оплату за газ в рублях укрепило курс рубля
Решение президента России Владимира Путина продавать газ за рубли телеканал CBS News назвал способствующим укреплению курса российской валюты. Авторы материала сочли рубль по его показателям самой сильной валютой в мире в этом году.
Резкий рост цен на энергоносители авторы материала сочли основной причиной восстановления рубля. И без того высокие цены на нефть и природный газ пошли вверх после начала спецоперации России на Украине.
Кроме того, многие иностранные покупатели выполнили требование РФ и стали производить оплату в рублях. Россия, по данным CBS, зарабатывает на экспорте энергоносителей около 20 миллиардов долларов в месяц.
Рост цен на сырье, как отмечается в материале, более чем компенсирует падение объемов экспорта из России, которое вызвано эмбарго и санкциями. Рубль по своим показателям стал самой сильной валютой в мире, отметили авторы материала.
Рубль может ослабнуть к доллару при отметке в 70, предупредил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. Это связано с увеличением ЦБ ключевой ставки до 11%, а также с наращиванием импорта. В стране возникнет резкий спрос на валюту, за которым последует ослабление рубля, пояснил Тузов.