Цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов за баррель впервые с 26 апреля 2019 года. Об этом сообщил «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

Цены растут на ожидании высокого спроса на топливо, в то же время трейдеры ждут статистику по коммерческим запасам нефти в США за прошлую неделю.

WTI за день в ходе торгов росла на 1,5%, до 71,98 доллара. Днем нефть дорожала на 0,3%.

Согласно прогнозам в ближайшие два-три года стоимость нефти составит 50-60 долларов за баррель. Поэтому не стоит ждать, что в скором времени цена вырастет до 100 долларов за баррель. Об этом ранее сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.