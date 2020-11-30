Росстат решил внедрить новую систему расчета инфляции

В 2021 году Росстат планирует внедрить новый метод расчета инфляции. Данные по ценам будут считать с помощью контрольно-кассовой техники (ККТ) и технологий искусственного интеллекта, а не вручную.

В ведомстве считают, что такой способ повысит доверие к официальной статистике, передает РБК. Кроме того, до тысячи увеличится охват товаров.

О новом способе подсчета данных начали говорить еще два года назад. До сих пор более тысячи сотрудников Росстата собирают необходимые данные о 400 товарах вручную, чтобы рассчитать инфляцию. По предварительным данным, после перехода на новый метод, публикуемые показатели инфляции могут незначительно поменяться. Эксперты отмечают, что официальные данные зависят от деталей методологии, выборки обследуемых товаров и от других факторах.

Несколько дней назад стало известно, что индексация пенсий в 2021 году почти вдвое превысит инфляцию. В среднем пенсионеры будут получать больше на тысячу рублей. А с 1 февраля выплаты повысят ветеранам боевых действий и инвалидам. В результате пенсии будут проиндексированы на 6,3%, а инфляция, по прогнозам, составит 3,7-3,8%