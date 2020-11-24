Индексация пенсий в 2021 году почти вдвое превысит инфляцию

В 2021 году россиянам проиндексируют пенсии на 6,3%. В среднем пенсионеры будут получать больше на тысячу рублей. С 1 февраля выплаты повысят ветеранам боевых действий и инвалидам.

Планы по индексации пенсионных выплат в следующем году озвучила в беседе с «Парламентской газетой» зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%», — сказала она, напомнив позицию по этому вопроса президента РФ Владимира Путина. Еще в сентябре на встрече с сенаторами глава государства подчеркнул, что индексацию проведут несмотря на социально-экономическую ситуацию в стране.

Повышение почти в полтора раза превышает инфляцию, которая, по прогнозам, составит 3,7-3,8%. Бибикова уточнила, что в среднем пенсия увеличится на тысячу рублей.

С 1 февраля 2021 года вырастут ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категория. Размер индексации здесь определят на основе индекса потребительских цен за предыдущий год, который пока что находится на уровне 3,8%.

Больше станут получать и те, кому положены социальные пенсии. Их проиндексируют с 1 апреля на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера». Сейчас он составляет 2,6%. Не исключено, что показатель в дальнейшем скорректируют.