Деньги 11 августа 2023, 23:51 Росстат рассказал о росте ВВП Росстат: рост ВВП во II квартале ускорился до 4,9% в годовом выражении Pixabay

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Росстат представил предварительную динамику ВВП во II квартале 2023 года. Рост составил 4,9% в годовом выражении, в I квартале зафиксировали снижение на 1,8%.

«Индекс физического объема ВВП во втором квартале 2023 года относительно второго квартала 2022 года по предварительной оценке составил 104,9%», — говорится в отчете ведомства.

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Оценка Росстата основана на основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики. В пассажирообороте зафиксирован рост в 19,8%, в оптовой торговле рост составил 12,5%, в обрабатывающих производствах прибавил 11,3%.

Окончательный вариант оценки ВВП за II квартал Росстат опубликует 8 сентября, в ней учтут поступившие уточнения и дополнительную информацию от министерств, ведомств и Центробанка.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика страны по итогам 2023 года вырастет более чем на 2%.