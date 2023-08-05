Общество 05 августа 2023, 09:33 России предсказали рост экономики по итогам года Глава Минэкономразвития Решетников: ВВП России по итогам года вырастет более чем на 2% РИА «Новости»

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Экономика России по итогам 2023 года вырастет более чем на 2%. Об этом в ходе рабочей поездки на Алтай сообщил министр экономического развития Максим Решетников, его слова привел ТАСС.

«Российская экономика точно вырастет по итогам года более чем на 2%. Но давайте дождемся конкретных цифр, мы пока находимся в стадии формирования точного прогноза. В августе мы все предоставим и прокомментируем», — сказал он.

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Президент России Владимир Путин заявлял, что рост ВВП страны по итогам 2023 года полностью перекроет снижение, которое зафиксировали в прошлом году. Глава государства отметил, что наибольший рост ощущается в обрабатывающей промышленности, розничной торговле и сфере строительства.

Ранее Решетников заявил, что Россия переняла китайский опыт в управлении экономикой. По его словам, горизонты планирования удлинили до 2040–2045 годов.