До конца 2020 года в России откроются 96 новых школ. Они смогут вместить почти 56 тысяч учащихся. А пока школьники смогут узнать об истории Великой Отечественной войны на открытом онлайн-уроке.

Уже 1 сентября, в День знаний, учеников примут 43 новые школы, до конца года откроются еще 53 учебных заведения. Торжественные линейки и церемонии открытия пройдут не везде — все зависит от эпидемической ситуации в регионе. Где-то праздник проведут для школьников всех возрастов, в других городах — лишь для первоклашек. Каждый регион решает сам.

Всего в школы пойдут 17 миллионов детей, из них почти два миллиона — в первый класс. На данный момент в России функционирует 40 тысяч учебных заведений.

Еще кое-что объединит учащихся в этот день: для малышей и старшеклассников организуют открытый онлайн урок «Помнить — значит знать», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и году Памяти и славы. В нем примет участие президент России Владимир Путин.

Все желающие могут посмотреть, как проходит празднование Дня знаний в других школах. Для этого нужно перейти по хэштегу #НазадвШколу, который запустило Министерство просвещения России.