Онлайн-урок «Помнить — значит знать» проведут для российских школьников
Уже 1 сентября, в День знаний, учеников примут 43 новые школы, до конца года откроются еще 53 учебных заведения. Торжественные линейки и церемонии открытия пройдут не везде — все зависит от эпидемической ситуации в регионе. Где-то праздник проведут для школьников всех возрастов, в других городах — лишь для первоклашек. Каждый регион решает сам.
Всего в школы пойдут 17 миллионов детей, из них почти два миллиона — в первый класс. На данный момент в России функционирует 40 тысяч учебных заведений.
Еще кое-что объединит учащихся в этот день: для малышей и старшеклассников организуют открытый онлайн урок «Помнить — значит знать», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и году Памяти и славы. В нем примет участие президент России Владимир Путин.
Все желающие могут посмотреть, как проходит празднование Дня знаний в других школах. Для этого нужно перейти по хэштегу #НазадвШколу, который запустило Министерство просвещения России.